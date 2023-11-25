أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

ينشر موقع صدى البلد تقريرا حول أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، وجاءت مستويات الأسعار كالتالي:

سجل سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 9 جنيهات سجل سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 12 جنيها.

سجل سعر كيلو البصل من 16 إلى 22 جنيها. سجل سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات. سجل سعر كيلو الجزر من 4 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 12 جنيها.

سجل سعر كيلو الباذنجان من 2 إلى 4 جنيهات.

سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض من 4 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي من 7 إلى 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي من 5 إلى 8 جنيهات.