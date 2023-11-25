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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

ينشر موقع صدى البلد تقريرا حول أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، وجاءت مستويات الأسعار كالتالي:

 

سجل سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 9 جنيهات سجل سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 12 جنيها.

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سجل سعر كيلو البصل من 16 إلى 22 جنيها. سجل سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات. سجل سعر كيلو الجزر من 4 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 12 جنيها. 

سجل سعر كيلو الباذنجان من 2 إلى 4 جنيهات.

 سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض من  4 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي من  7 إلى 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي من 5 إلى 8 جنيهات.

 

اسعار الخضروات اليوم سعر كيلو الباذنجان سعر كيلو الفلفل سعر كيلو الطماطم سعر كيلو الخيار

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