إنستجرام يطلق ميزة رهيبة تتحدى تيك توك ويوتيوب.. إليك الطريقة

أعلن آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام Instagram، عن ميزة جديدة من شأنها أن تتيح لمستخدمي منصة الصور تنزيل مقاطع الفيديو القصيرة المعروف باسم ريلز Reels.

ووفقا لـ "موسيري"، ستوفر هذه الميزة خيار تنزيل مشابها لتلك الموجودة بتطبيق جوجل YouTube Premium، حيث يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في القيام بذلك الوصول إلى مقاطع الفيديو ومشاهدتها من خلال التطبيق حتى بدون الاتصال بالإنترنت.

وتتشابه ميزة تنزيل مقاطع ريلز على إنستجرام، ميزة التنزيل التي تأتي مع تطبيق YouTube Premium، فبدلا حفظ المقاطع في معرض الصور وشغل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف، سيتم حفظ مقاطع الفيديو في تبويب مخصص داخل التطبيق.

وبهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو المحفوظة حتي من عندما لا يكون جهازك غير متصلا بالإنترنت أو لا ترغب في استهلاك كمية كبيرة من بيانات الجوال.

وستفيد هذه الميزة بشكل خاص أولئك الذين يقوموا بحفظ مقاطع ريلز المفضلة في القسم المخصص على إنستجرام، ولسوء الحظ، على الرغم من تصريح "موسيري"، إلا أن الميزة لم يتم طرحها عالميا بعد، ومن المحتمل أن تستغرق عملية طرحها لجميع المستخدمين بضعة أيام أخرى.

وكانت إنستجرام، قد بدأت في السماح للمستخدمين في الولايات المتحدة بتنزيل مقاطع ريلز خلال شهر يونيو الماضي، والآن بدأت في طرح هذه الميزة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقد أثارت ميزة تنزيل مقاطع ريلز على إنستجرام، العديد من الجدال حول حقوق الطبع والنشر، الحل الأولي الذي يقدمه إنستجرام لهذه المشكلة هو كتم الصوت أثناء تنزيل مقاطع الفيديو التي تحتوي على موسيقى محمية بحقوق الطبع والنشر.

ومع ذلك، هناك مشكلة أخرى وهي سرقة الأشخاص لمقاطع الفيديو الخاصة بالآخرين، حيث يعالج تيك توك ويوتيوب هذه المشكلة عن طريق إضافة علامة مائية على مقطع الفيدييو عند تنزيله، بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين الذين يشاهدون الفيديو على منصات أخرى رؤية اسم مالك الفيديو الأصلي والمنصة التي تم تحميلها منها.

ومع ذلك، يحتاج إنستجرام لإصلاح مثل هذه المشكلة، على غرار تيك توك ويوتيوب، من أجل حماية منشئي المحتوى من خلال عدم توفير هذه الراحة بشكل مباشر لـ سارقي المحتوى.



كيفية تنزيل مقاطع ريلز على إنستجرام



الخطوة الأولى: افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك، ثم اذهب إلى مقطع الريلز التي تريد تنزيله.



الخطوة الثانية: اضغط على أيقونة "مشاركة"، ثم انقر على خيار "تنزيل".



الخطوة الثالثة، سيقوم النظام الأساسي لـ إنستجرام بتنزيل مقطع الريلز وحفظه في ألبوم الكاميرا الخاص بالجهاز.