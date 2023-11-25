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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت فى حادث إنقلاب سيارة "ميكروباص"بجوار كوبري الشراهنة الجديد بمركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بجوار من كوبري الشراهنة الجديد بمركز الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم 
علي محمد أبو العلا 59 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعاطف معوض مخائيل 52 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالجبهة حوالي 5 سم، وشعبان حسن أحمد 38 سنة،  مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر مضاعف بالقدم الأيمن، وشعبان عبد العزيز همام 43 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عويس إبراهيم 43 سنة مصابا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز الفشن.

تم نقل المصابين إلي مستشفي الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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