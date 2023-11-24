بنى سويف .. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بقرية إبشنا

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز بني سويف، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بقرية إبشنا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

كما حضر المؤتمر؛ عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بحضور أكثر من 3 آلاف من أهالي مجلس قروي إبشنا، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".

قال الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالمحافظة، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو نموذج للاخلاص والتفاني في العمل.

وفي بداية كلمته، رحب النائب رمضان ابو حسان عضو الهيئة البرلمانية للحزب الأمين المساعد لأمانة الثقافة والفنون والرياضة بالأمانة المركزية للحزب، بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، استشهد النائب محمد رجب عن دائرة مركز ومدينة بني سويف بنعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منه العالم.

وبدروه، ركز الكابتن توني عثمان أمين الحزب المساعد بالمحافظة، على ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم الصناعة والمشروعات وحفظ الأمن والترابط بين فصائل المجتمع ومنعه للوقيعه بمصر في المخططات التي تحاك بها.

مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف

مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف

مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف

مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف

مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف