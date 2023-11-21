محافظ بني سويف يلتقي فريق مشروع النمو الأخضر الشامل| اعرف التفاصيل

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفد مشروع "النمو الأخضر الشامل" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ""UNIDO" وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، حيث ضم الوفد : اناكيارا اسكندونى مدير المشروع ،الدكتور محمد عادل صبري المنسق الوطنى للمشروع، الأستاذ يحيى صلاح الدين المصري استشاري وطنى، الأستاذة نورا عتيبة استشارى تقييم ومتابعة.



وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع الوفد تنفيذ مشروع " النمو الأخضر الشامل IGGE"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو " وعدد من الشركاء الأساسيين من القطاع الخاص،حيث تم استعراض الخطوات العملية لتنفيذ وحدة خاصة بإنتاج الطاقةمن المخلفات"Waste Energy" بالتعاون مع الجانب الإيطالي ، لتكون بني سويف المحافظة الأولى في تنفيذ هذه الوحدة التي ستقوم بتحويل المخلفات إلى أسمدة عضوية وطاقة، والتي تعتمد على محددات الزراعة المستديمة وإنتاج الطاقة الجديدة والمُتجددة ، حيث يوفر المشروع فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشية وتحقيق التنمية بالريف و دعم المشروعات الصغيرة.

رحب المحافظ بتنفيذ المشروع على أرض بني سويف ، لاسيما وأنه يتسق مع جهود المحافظة الهادفة إلى دعم المشروعات الخضراء والتي ترتكز على التنمية المستدامة بهدف تشجيع الابتكار الأخضر والاستثمارات الصديقة للمناخ والبيئة من خلال إدارة المخلفات والطاقة المُتجددة في صعيد مصر بشكل عام ، موجهاً بتشكيل فريق عمل من المحافظة يضم : التعاون الدولي ، الوحدة الاقتصادية والزراعة وجهاز تنمية المشروعات ،للبدء في تنفيذ المشروع.

وجه المحافظ فريق العمل بوضع تصور شامل عن آلية التواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة والسعى لتحديد واختيار المكان المناسب لإنشاء تلك الوحدة وسبل تعظيم الاستفادة من هذا المشروع النوعي ،بما ينعكس على تنمية الريف وتوفير فرص عمل والدفع بجهود التنمية المستدامة.

حضر اللقاء:المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ، المهندس حسن زيطة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير ، المهندس محمد عفيفي _ الإدارة العامة لشؤون البيئة والمخلفات الصلبة ،الأستاذة هند أحمد منسق المشروع بإدارة التعاون الدولى ، المهندس محمد بشير _وحدة التنمية الاقتصادية.

وكان نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة ، قد التقى فريق المشروع ، لاستعراض أهداف وخطط وآليات عمل المشروع "الذي يتم تنفيذه حالياً بمحافظتي قنا والأقصر"وفي إطار الإعداد والتجهيز لبدء تنفيذه بمحافظة بني سويف ، في ضوء توسع المشروع ومد أنشطته بإضافة وتنفيذ مكون جديد خاص بالطاقة من المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي.