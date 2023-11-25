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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كندا تنضم لبرنامج أوروبي للبحث العلمي قيمته 100 مليار دولار

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قالت كندا والاتحاد الأوروبي، إنهما يخطوان خطوات واسعة نحو إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة الخضراء والتحول الرقمي وتمويل الأبحاث، حيث انعقدت قمة كندا والاتحاد الأوروبي في مقاطعة نيوفاوندلاند على ساحل المحيط الأطلسي.

وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو، أن كندا ستنضم إلى برنامج ”هورايزون يورب”، وهو برنامج بحث علمي بقيمة 100 مليار دولار.

وقال الطرفان في بيان مشترك أمس الجمعة إن المفاوضات الجوهرية قد اكتملت وأنهما يعملان على "التوقيع الفوري عليها وتنفيذها”، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وأضاف ترودو: "الشركات الكندية تستفيد بالفعل من هورايزون منذ سنوات عديدة، ولكن هناك الكثير الذي سنتمكن من الوصول إليه الآن بعد أن أصبحنا شركاء كاملين.. إنه تعبير مثير عن الشراكات طويلة الأمد بين العلماء على جانبي المحيط الأطلسي".

وبدأت أوتاوا وبروكسل المفاوضات بشأن انضمام كندا إليها قبل عام، وكان الهدف الأولي هو التوقيع على الاتفاقية في الربيع الماضي.

وتوصلت كندا أيضًا إلى اتفاق لبناء قاذفات مائية وشحنها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن واجهت المنطقتان حرائق غابات مدمرة في الصيف الماضي.

وأعلنت كندا والاتحاد الأوروبي ما أسموه بالتحالف الأخضر الجديد، الذي يركز على تعميق الشراكات القائمة لمكافحة تغير المناخ، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، وتكثيف التعاون التكنولوجي والعلمي.

كانت الشراكة الرقمية الجديدة أيضًا جزءًا من حزمة الإعلانات أمس الجمعة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن كندا تتوافق بشكل مثالي مع احتياجات أوروبا من الموارد، وحثت أوتاوا على الانضمام إلى شراكة عالمية بشأن هذه القضية التي سيطلقها الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع.

وقال ترودو أيضًا إن كندا والاتحاد الأوروبي ملتزمان بمساعدة أوكرانيا على مواصلة حربها ضد الغزو الروسي، وأعلن أن كندا تتبرع بأسلحة صغيرة وذخيرة إضافية للبلاد.

كندا ​الاتحاد الأوروبي مجال الطاقة الخضراء التحول الرقمي برنامج ”هورايزون يورب”

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