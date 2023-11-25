عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد أبو داود يكشف عن تفاصيل التعاون مع عادل إمام

محمد أبو داود
محمد أبو داود

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" في حلقة اليوم السبت الفنان القدير محمد أبو داوود في فقرة خاصة يتحدث خلالها عن كواليس أشهر المشاهد التي قدمها، ومواقفه مع كبار نجوم زمن الفن الجميل ورحلة فنية مثمرة امتدت لنحو 50 عامًا.

ويتحدث محمد أبو داود عن تفاصيل تعاونه مع عادل إمام فى أكثر من عمل فنى سواء فى السينما أو المسرح كما يتحدث عن حياته الشخصية وبدايته فى عالم الفن. 

حياتى الشخصية.. تعليق من أحمد الفيشاوى عن ابنه تيتوس

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

في ذكراه.. عماد حمدي تزوج 4 ممثلات وفقد بصره آخر أيامه

بعد إتمام شفائه.. أحمد ثروت يحتفل بزفافه على لمى الشواربى

ويستضيف البرنامج في فقرة خاصة ياسمين الحصري لتحيي ذكرى والدها شيخ المقرئين الشيخ محمود خليل الحصري في ذكرى رحيله الـ٤٣، تكشف خلالها عن ميراث من المواقف التي لاتنسى ورحلته في عالم القرآن الكريم.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع من السبت للأربعاء على في الثالثة عصرًا.

يقدم "الستات مايعرفوش يكدبوا" فقرات نوعية مختلفة ويسلط الضوء على النماذج الناجحة للمرأة المصرية، وكذلك أخبار خدمية واجتماعية هادفة تهم الأسرة والمرأة والطفل، كما يقدم الشيف محمود سعد وصفات للطبخ بأقل الإمكانيات.

محمد ابو داوود محمد أبو داود عادل إمام برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الشيخ محمود خليل الحصرى الشيخ محمود خليل الستات مايعرفوش يكدبوا الزعيم عادل امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا فى مكتبة الإسكندرية.. 1 ديسمبر

في ذكراه.. عماد حمدي تزوج 4 ممثلات وفقد بصره آخر أيامه

أخبار الفن| حقيقة دولارات محمد رمضان بموسم الرياض.. عقد قران نهال نبيل

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

أنتم نمبر وان.. محمد رمضان يكرم جمهوره في حفل موسم الرياض

تعبان نفسيًا وعضويًا.. مصور تامر حسني يكشف تفاصيل معاناته بعد الإصابة بالاكتئاب

بمشاركة شيرين والرباعي وأحمد سعد.. طرح تذاكر حفل روائع السنباطي غدا

ترشيحاتنا

انخفاض جديد في درجات الحرارة وعودة الأمطار بهذه المناطق| تفاصيل

مفاجأة عن استمرار إغلاق القيد في الزمالك.. ومفاوضات مع لشبونة بسبب شيكابالا

الكشف عن حقيقة ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.. تفاصيل  

هل إيران وراءها.. استهداف سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي بطائرة مسيرة

حرب أكتوبر تتكرر.. إسرائيل تهمل تحذيرات جنودها وتدفع الثمن

مفاجأة في تجديد عقد محمد عبد المنعم قبل احترافه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

بملابس غير تقليدية...بوسي تثير الجدل بإطلالة محتشمة

فيديو

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ