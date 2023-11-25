انخفاض جديد في درجات الحرارة وعودة الأمطار بهذه المناطق| تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يشهد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة اعتبارا من غد الأحد، يصاحبه نشاط رياح محملة بالأتربة على مناطق متفرقة بالبلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري مدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وحول فرص الأمطار خلال الطقس غدا، يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا خلال فترة المساء، تكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 28 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء تسجل 29 للعظمى والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد تسجل 29 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد تسجل 32 للعظمى والصغرى 17 درجة