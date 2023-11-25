عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض جديد في درجات الحرارة وعودة الأمطار بهذه المناطق| تفاصيل

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يشهد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة اعتبارا من غد الأحد، يصاحبه نشاط رياح محملة بالأتربة على مناطق متفرقة بالبلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا،  نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري مدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وحول فرص الأمطار خلال الطقس غدا، يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا خلال فترة المساء، تكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 28 للعظمى والصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 17 درجة
جنوب سيناء تسجل 29 للعظمى والصغرى 20 درجة
شمال الصعيد تسجل 29 للعظمى والصغرى 13 درجة
جنوب الصعيد تسجل 32 للعظمى والصغرى 17 درجة

الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

ترشيحاتنا

الصفقة فشلت.. رئيس اتحاد جدة يعلق على رفض انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

منتدى شباب العالم يطلق مبادرة إنسانية لحماية المدنيين في مناطق النزاع

هيئة الدواء تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات بسبب التداخل مع أدوية البرد

عفت بركات لـ«صدى البلد»:يعقوب الشاروني من أهم أربعة مؤلفين للطفل على مستوى العالم

خدوا حذركم صباحا| الأرصاد: طقس الـ72 ساعة المقبلة يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة

دعا لتهجير الشعب.. بيان عاجل من فلسطين بشأن التصريحات العنصرية لبرلماني هولندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

فيديو

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ