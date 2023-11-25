دعاء دخول السوق.. يغفر لك 1000 سيئة

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك فائدة عظيمة في الذكر في الأسواق.

دعاء دخول السوق

الذكر بكلمة التوحيد في الأسواق بهذه الصيفة: قال صلى الله عليه وسلم ( من دخل السوق فقال ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ) كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة ) رواه الترمذي.

الحكمة في تخصيص السوق بذلك أنه محل الغفلة ، فإذا قالها بين الغافلين حصل له ذلك الثواب، وأيضا فهو محل اجتماع الناس والتشاغل بالدنيا وشهواتها من مأكل ومشرب فإذا ذكر ذلك علم أن الله تعالى أحيا هؤلاء وأنه يميتهم وهو باق لا يفنى فحينئذ لا يغتر بذلك ويزهد في هذه الدار الفانية بما فيها.

إذا قال ( بيد الخير ) علم أن الخيرات كلها بيد الله وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، إذا تحقق ذلك فقد أخرج الدنيا من قلبه وارتحل بكليته إلى الدار الآخرة وإذا صار كذلك فقال ( وهو على كل شيء قدير) ذكر نفسه بذلك الأمر الذي يبين أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ،وحينئذ يعطيه الله تعالى هذا الثواب لأنه موحد بين الغافلين.

لما سبق من هذا الثواب العظيم فإني أعرف بعض الصالحين بمجرد أن يدخل أي سوق يبدأ مباشرة في الذكر المتقدم، وبعضهم يقول أحيانا لا أحتاج إلى شيء مهم ولكني أذهب لقصد الحصول على ذلك الثواب العظيم.