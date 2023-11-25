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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: بدء تركيب بلاط الانترلوك بـ15 شارعا وحارة بمدينة القوصية

تركيب الانترلوك بأسيوط
تركيب الانترلوك بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري تركيب بلاط الانترلوك بأكثر من 15 شارعا وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك وفي إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إحداث نقلة نوعية بها لتسهيل حركة مرور المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وأشار اللواء عصام سعد الى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا و الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

 وأكد أن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والازقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها موجهًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية أنه جاري بدء الأعمال بأكثر من 15 شارع وحارة بمدينة القوصية بتفرعات شارع مهران سليم وشارع مسجد عوض بهجات وتفرعات شارع الجناين بمدينة القوصية وهي عبارة عن شوارع يقل عرضها عن ٦ أمتار وذلك لتحقيق سهولة التحرك فيما بينها.

وأشار إلى إنه كلف مصطفى عرابى نائب رئيس المركز بالإشراف على الأعمال مع المهندس محمد عبدالناصر مندوب مديرية الطرق حتى يتم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بهذه الشوارع منوها بأنه تم الانتهاء من 25 شارع وحارة بمنطقة عمر والسينما وتفرعات شارع صلاح سالم وشارع الوحدة العربية وتفرعات شارع الجناين وشارع العاشر من رمضان والعمل مستمر ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام 2023-2024 لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين بدائرة مركز ومدينة القوصية دون تمييز.

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