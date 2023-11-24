حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم ترشح السيسي في أسيوط

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ضحى وبذل جهد كبير في بناء الجمهورية الجديدة منذ أن تم اختياره بإرادة شعبية في 30 يونيو تحمل بعدها كافة المخاطر والأعباء التي كانت تحيك بحياته لكنه فضل الانضمام والرضوخ للإرادة الشعبية وكان ذلك سببا رئيسيا في نجاح ثورة 30 يونيو بعد انحياز القوات المسلحة لهذه الثورة العظيمة ولولا ذلك لم نكن موجودين اليوم .



جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب حماة الوطن بأرض الملاعب بمدينة أسيوط لدعم وتأييد المرشح السيسي ، بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية، و مصطفى بدران امين حزب حماة الوطن باسيوط وعضو مجلس النواب وأعضاء هيئة مكتب الحزب والكابتن محمد أبوجبل حارس مرمي منتخب مصر ولفيف من قيادات الحزب والشخصيات العامة .



وأضاف العوضي، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في 2014 بذل جهود مخلصة مترجمة على ارض الواقع والجميع يراها ومنها شبكات الطرق وصوامع تخزين الغلال والحملات التي أطلقها ومنها حملة 100 مليون صحة وإنشاء قناة السويس الجديدة وأكثر من 20 مدينة جديدة على مستوى محافظات مصر والمشروع القومي حياة كريمة والتي تهدف إلى تطوير نحو 4500 قرية بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه .



وأشار العوضي إلى أن هناك تحديات ومؤامرات كثيرة من جميع الاتجاهات الإستراتيجية على الحدود المصرية تحاك ضد الدولة المصرية ولكن منذ تولي الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على امن مصر وسلامة أراضيها ضد أي مؤامرة .

ونوه العوضي بنجاح الرئيس السيسي في الحفاظ على القضية الفلسطينية بعد العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية ولكن الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النيران ودخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر يعادل ثلاثة أضعاف المساعدات التي قدمتها الدول للشعب الفلسطيني.



وقال، إن الحزب اجتمع واستقر على دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة إيمانا ويقينا من الحزب أن الرئيس السيسي هو منقذ الدولة المصرية ومؤسس مصر الحديثة خاصة في ظل الإنجازات التي تمت على ارض الواقع وساهمت بشكل كبيرة بالنهوض والحفاظ على قواعد الدولة بعد أن تعرضت للمؤامرات التي أحبطتها ثورة 30 يونيو.



وقال مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بأسيوط وعضو مجلس النواب، إن الحضور الحاشد الذي جاء اليوم ما هو الا للوفاء للمرشح عبدالفتاح السيسي لما قام به خلال السنوات الماضية من تضحيات وفي مقدمتها انحيازه لرغبة الشعب المصري في 30 يونيو ضد المؤامرات التي كانت تدبر لمصر من الداخل والخارج ورغم كل الظروف والتحديات انحاز للشعب المصري .

وأضاف بدران أن المرشح عبدالفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية بناء قواعد الدولة المصرية الجديدة في الداخل من خلال المبادرات التي أطلقها والمشروعات القومية التي شيدها في مختلف محافظات الجمهورية ويشهدها الجميع على ارض الواقع ، وفي الخارج استطاع أن يعيد دور مصر الرائد في المنطقة .



وأشار بدران إلى أن صعيد مصر ظل يعاني لسنوات حتى أن تولى الرئيس السيسي وحظي صعيد مصر باهتمام بالغ في مختلف المجالات ومنها المحاور الجديدة على نهر النيل وشبكة الطرق والمجمعات الصناعية ومحطات الكهرباء والمشروع القومي حياة كريمة وتطوير الريف المصري الذي حظي صعيد مصر بالنصيب الأكبر في هذه المبادرات والمشروعات القومية.



وطالب بدران الحضور بالخروج في الانتخابات لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على مقومات الدولة المصرية .