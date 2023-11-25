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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

53 مشروعا داخل جزيرة سعود| كيف ساهمت حياة كريمة في تغيير حياة الأهالي

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قال سعيد عباس منسق حياة كريمة بالشرقية، إن أهالي مركز الحسينية بالشرقية شهدوا طفرة كبيرة على مستوى القطاعات، نتيجة مبادرة حياة كريمة، منوها بأن مركز الحسينية يعد الأكبر داخل المحافظة.
 

وأضاف “سعيد عباس” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إنه تم العمل على تطوير وترميم كافة الأماكن بقرى مركز الحسينية، سواء بنية تحتية أو مياه وصرف صحي، مشددا على أنه تم نفيذ 900 مشروع على مستوى المركز، بتكلفة تتخطي الـ 11 مليار جنيه.

واسترسل: جزيرة سعود تعد وحدة محلية من 10 وحدات، تم تطويرها بالكامل، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تطوير القرية الأم داخل الجزيرة.

وأكمل: لدينا 53 مشروعا داخل جزيرة سعود، سواء بنيه تحتيه أو مياه شرب أو صرف صحي.

 

حياة كريمة مركز الحسينية الشرقية مبادرة حياة كريمة جزيرة سعود

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