القاهرة الإخبارية : إسرائيل وافقت على إدخال وقود إلى غزة اليوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن إعلام إسرائيلي صرح بأن إسرائيل وافقت على إدخال وقود إلى غزة اليوم.

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق «تحيا مصر».