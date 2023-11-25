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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع جهود مديرية التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود مديرية التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة مؤكداً  تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات وتسخير كافة الإمكانات وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً بتوفير السلع الأساسية وتوزيع وصرف مساعدات كـ (البطاطين، والمشروعات المُدرة للدخل ، وكراتين المواد الغذائية ، ...) وغيرها بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في المساهمة ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والاهتمام بالأسر الأكثر احتياجاً تحقيقاً لرؤية مصر 2030 تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.

 جاء ذلك خلال لقاءه بديوان عام المحافظة مع مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.


وقد تناول اللقاء متابعة الجهود التى نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات ومبادرات في القطاعات المختلفة من بينها دعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر احتياجاً بالمراكز والقرى والنجوع بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة وفقاً للامكانات المتاحة ، كما تم مناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لإحداث تغيير فعلي في واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل.

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وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والدورية للأعمال والفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة سواء بالنزول ميدانياً أو عقد الاجتماعات الدورية أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء وغيرها وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والارتقاء بها لافتاً إلى العمل على تنظيم مزيد من المعارض والفعاليات بالمراكز والأحياء لتسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية للمساهمة في تشجيعهن للمشاركة والاستمرار وجعل أسرهن منتجة قادرة على الإنتاج والعمل موجهاً بالاستمرار فى العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة المرأة المعيلة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن بما يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.


يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

أسيوط أخبار أسيوط الأسر الأكثر احتياجا ذوي الاحتياجات الخاصة مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط

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