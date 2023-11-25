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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : تأهيل وتدريب الفتيات على التفصيل والخياطة بمركز البداري

تدريب الفتيات علي
تدريب الفتيات علي الخياطة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير التدريبات والتأهيل للشباب من الجنسين خاصة الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الرعاية لهم على كافة الأصعدة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المزيد من الفعاليات والتدريبات وورش العمل للفتيات والمرأة و تفعيل دور مديرية العمل المنوط بها تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع الشركات الخاصة لتوفير فرص عمل حقيقية وتكون تلك المشروعات طاقة أمل لغد أفضل لها وللمجتمع ككل وتفتح آفاق التنمية والبناء مشيراً إلى تأهيل وتدريب الفتيات على التفصيل والخياطة وتوزيع شهادات للحاصلات على الدورة التدريبية المنعقدة بالسيارة المتنقلة بمركز البداري ضمن خطط تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم في توفير سبل معيشة لهم ولأسرهم.

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وفي هذا الإطار نظمت إدارة التدريب المهني التابعة لمديرية العمل بأسيوط اختبار نهاية الدورة التدريبية للتفصيل والخياطة المنعقدة بالسيارة المتنقلة بديوان عام الوحدة المحلية لمدينة البداري وذلك بمتابعة وحضور علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبإشراف سحر محمود عبدالمالك مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية وبمشاركة مدير مكتب العمل بالبداري وذلك في إطار جهود الدولة بشأن الاهتمام بالشباب وبضرورة إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل حيث تم توزيع شهادات التقدير للمتدربات على أعمال الخياطة والتفصيل والتطريز واستمعوا إلى المتدربات اللاتي أشادن بالمشروع والدورة التدريبة ومدى الاستفادة منها متمنيات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني لتوفير فرص عمل لهن وتوفير الاحتياجات اللازمة ومساعدتهن على تنفيذ مشروعات خاصة لهن لتحويلهن إلى طاقة منتجة تدر دخلاً لهن ولباقي أفراد الأسرة.

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