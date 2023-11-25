كييف: إسقاط 71 مسيّرة روسية في أكبر هجوم عليها منذ الغزو

أكدت كييف إسقاط 71 مسيّرة روسية ليل الجمعة-السبت. وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن هجوما واسعا بمسيرات متفجرة روسية بوشر فجر السبت في كييف، وأدى إلى سقوط جريحين. وحسب السلطات الأوكرانية فإن هجوم المسيّرات الروسية كان الأكبر على كييف منذ بدء الغزو.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تيليجرام "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي. وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وأوضح أن مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الإنقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.

واندلعت حرائق عدة في المنطقة نفسها أحدها في روضة أطفال على ما أضاف رئيس بلدية العاصمة. ووقع حطام مسيّرات اسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة بيشيرسكي أيضا.