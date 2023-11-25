إرهاب متعمد.. زيلينسكي يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن الهجوم الروسي الأخير على البلاد بالطائرات المسيّرة"إرهاب متعمد".

ومنذ قليل، أعلنت أوكرانيا، أن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على العاصمة كييف منذ بداية الحرب، فجراليوم السبت، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة منذ بدايةالحرب خلال الليل واستهدفت كييف.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر قناته على “تيليجرام”: "في هذا الوقت تم الإبلاغ عن إصابتين في منطقةسولوميانسكي تلقى كلاهما المساعدة الطبية على الفور".

وأضاف كليتشكو أن مبنى سكنيًا في المنطقة تعرض لأضرار جراء سقوط الأنقاض، وتعمل خدمات الطوارئ على انتشالامرأتين من تحت الأنقاض.