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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوحش النرويجي.. هالاند يتقدم بالهدف الأول للسيتي في مرمى ليفربول

صدى البلد

تقدم هالاند لفريق مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة ٢٨ في مرمي ليفربول بعد ضغط متواصل لاحراز اول الأهداف.

 

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

حراسة المرمى إيدرسون

خط الدفاع: آكي، روبن دياز، أكانجي، ووكر

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين

خط الهجوم: جيرمي دوكو، إيرليج هالاند، جوليان ألفاريز

ويستهدف مانشستر سيتي خطف نقاط المباراة الثلاث من ليفربول متسلحَا بعملي الأرض والجمهور، لمواصلة التربع على عرش صدارة البريميرليج.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، ويحل ليفربول وصيفا بـ27 نقطة

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