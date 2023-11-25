الحبس عامين لـ 10 أشخاص تشاجروا بالأسلحة في البدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 10 أشخاص بالسجن عامين، بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني محل تواجدهما بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 12828 لسنة 2023، جنايات مركز البدرشين قيام المتهمين باستعرض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين - واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني محل تواجدهما " قرية العزيزية مركز البدرشين وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر حال إحرازهم أسلحة نارية وذخيرة وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.