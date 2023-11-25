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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات الإستشارية لمشروعات الوزارة

صدى البلد

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة يتضمن قيام مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الإستشارية للمشروعات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة ورفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت الشبابية التابعة لها.

قام بتوقيع البروتوكول كلاً من اللواء دكتور إسماعيل مـحمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية والدكتور مصطفى عبد الحميد وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

الكلية الفنية العسكرية

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أكد فيها أن توقيع البروتوكول يأتى إمتداداً لدور القوات المسلحة فى خدمة المجتمع من خلال تعاون الكلية مع العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة لتقديم الإستشارات الفنية والتقنية فى المجالات العملية والهندسية.

وزارة الشباب والرياضة

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع القوات المسلحة فى العديد من المجالات مشيراً إلى أهمية البروتوكول فى تعزيز اللإستفادة من الإمكانيات العلمية والهندسية للكلية الفنية العسكرية وما تضمه من كوادر وخبرات رائدة فى مختلف التخصصات.

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الكلية الفنية العسكرية وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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