مبادرة جديدة| "القومي للطفولة": تعزيز مشاركة الشباب فى دعم الإنسانية لنبذ العنف

أشادت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة بمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية التى أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم وذلك انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم، فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

وقالت عثمان، إن المبادرة جاءت فى وقت هام بتعزيز مشاركات الشباب فى دعم الإنسانية بكل الصور وذلك لنبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات.

تأتي هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحيات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعياً لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

و يحرص منتدي شباب العالم علي تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.



وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاع.