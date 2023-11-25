صلاح يصنع وأرنولد يسجل في مرمى مانشستر سيتي

نجح أرنولد لاعب فريق ليفربول في تسجيل هدف التعادل أمام فريق مانشستر سيتي في الدقيقة ٨٠ بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح.

تقدم هالاند لفريق مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة ٢٨ في مرمي ليفربول بعد ضغط متواصل لإحراز أول الأهداف.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

حراسة المرمى إيدرسون

خط الدفاع: آكي، روبن دياز، أكانجي، ووكر

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين

خط الهجوم: جيرمي دوكو، إيرليج هالاند، جوليان ألفاريز

ويستهدف مانشستر سيتي خطف نقاط المباراة الثلاث من ليفربول متسلحَا بعملي الأرض والجمهور، لمواصلة التربع على عرش صدارة البريميرليج