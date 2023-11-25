موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري المحترفين لكرة اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية أمام الزمالك في ختام منافسات الدور الأول من دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/ 2024.

وتحتضن صالة العاصمة الإدارية المواجهة التي تجمع بين يد الأهلي والزمالك، والمقرر أن تنطلق في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل 28 من نوفمبر المقبل.

ويتصدر فريق رجال الأهلى ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024، برصيد 39 نقطة، بعد ان خاض 13 مباراة من عمر المسابقة، فيما ياتي فريق الزمالك في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.