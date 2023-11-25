تداول 89 الف طن بضائع عامة ومتنوعة و446 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 89000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 336 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 34500 طن بضائع ، 341 شاحنة و 90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 53500 طن بضائع ، 105 شاحنة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة VALSAMITS وعلي متنها 30500 طن الومنيوم صب قادمة من الراس الاخضر والسفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة GENCO PREDATOR وعلي متنها 54000 طن فوسفات تصدير الي الهند بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1170 طن بضائع و225 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 935 راكبا بموانيها .

