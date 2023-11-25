صلاح كلمة السر.. ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

فرض ليفربول التعادل على مانشستر سيتي وضيفه بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إيرلنيج هالاند التسجيل للسيتي في الدقيقة 27، وعدل ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة 80 من صناعة محمد صلاح.

وبتلك النتيجة حافظ السيتي على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني.

شكل السيتي الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 11، بخطأ من أليسون في تمرير الكرة، ليفتكها فودين ويسدد كرة أرضية من داخل المنطقة، أمسك بها البرازيلي.

وأتى الرد من ليفربول في الدقيقة 16، بمتابعة نونيز عرضية من صلاح، مسددا رأسية تألق إديرسون في التصدي لها.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 27، بعد تلاعب أكي بسوبوسلاي وأرنولد، قبل أن يمرر كرة لهالاند الذي سدد بدوره من داخل المنطقة كرة أرضية لمست أصابع أليسون وسكنت الشباك.

وكاد ليفربول أن يعدل النتيجة في الدقيقة 35، بتلقي نونيز بينية داخل المنطقة من سوبوسلاي، ليسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 42، انطلق دوكو من العمق، ومرر كرة إلى ألفاريز في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليسدد كرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتبعه فودين بتسديدة أرضية قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 44، تألق أليسون في إبعادها إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بعدها بتقدم السيتي (1-0).

وبدأ السيتي الشوط الثاني بقوة، بتوغل مميز من دوكو في الجانب الأيسر متلاعبا بماك أليستر، قبل أن يمهد الكرة لألفاريز داخل المنطقة في الدقيقة 53، ليسدد الأرجنتيني كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

وأخطأ أرنولد في إبعاد كرة عرضية بالرأس في الدقيقة 55، تابعها هالاند بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وضغط ليفربول في الدقائق التالية بحثا عن التعادل، وفي الدقيقة 62 ارتقى فان دايك لعرضية من ركنية، مسددا رأسية ضعيفة في يد إديرسون.

وظهر ليفربول من جديد في الدقيقة 72، بتمريرة من صلاح لنونيز داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة مباشرة أبعدها إديرسون إلى ركنية.

وعاد هالاند للظهور من جديد في الدقيقة 76، بالارتقاء لعرضية من مخالفة، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وحافظ أليسون على أمال ليفربول في المباراة، بعدما تلاعب دوكو بماتيب في الجانب الأيسر، ومرر كرة أرضية لهالاند الذي سدد كرة مباشرة من داخل المنطقة، تألق البرازيلي في التصدي لها.

ونجح ليفربول في تعديل النتيجة في الدقيقة 80، بتسديدة أرضية قوية من أرنولد من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ارتقى هالاند لعرضية من ركنية، مسددا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).

