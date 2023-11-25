صدام ناري بين جوارديولا ومهاجم ليفربول.. ماذا حدث؟

شهدت مباراة مانشستر سيتي وليفربول مشادة كلامية كادت أن تصل للتشابك بالأيدي بين مدرب السيتي بيب جوارديولا ومهاجم الريدز داروين نونيز وتدخل على إثرها يورجن كلوب لإبعاد مهاجمه لإنهاء الأزمة بينهما.

وبعدها بلحظات التقطت عدسات الكاميرات محادثة بين جوارديولا وكلوب، نجح خلالها الألماني في تهدئة نظيره الإسباني وانتهى الحديث بابتسامة الثنائي.

يذكر أن مانشستر سيتي نجح في الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، كما ارتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة في المركز الثاني وذلك بعد التعادل الإيجابي بينهما 1-1.

سجل هدف السيتي إيرلينج هالاند في الدقيقة 27، ونجح ترينت ألكسندر أرنولد في تعديل النتيجة لليفربول بالدقيقة 80.

