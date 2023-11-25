رغم عدم التسجيل..رقم قياسي جديد لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي

تعادل ليفربول، مع مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إيرلنيج هالاند التسجيل للسيتي في الدقيقة 27، وعدل ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة 80 من صناعة محمد صلاح.

وبتلك النتيجة حافظ السيتي على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني.

رقم قياسي لصلاح

منذ انضمامه لصفوف ليفربول في عام 2017، سجل محمد صلاح 11 هدفًا في مرمى مانشستر سيتي. بلغت تمريراته الحاسمة في مبارياته مع الفريق السماوي رقم 6، مما يجعله قد شارك في إحراز 17 هدفًا ضد مانشستر سيتي بين التسجيل والصناعة.

وبهذا، يظل مانشستر سيتي هو أكثر الفرق التي تلقت تأثيرات محمد صلاح على مدار مسيرته الكروية.