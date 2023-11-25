عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نوفي: تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي

نوفي
نوفي

كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن بدء تنفيذ اتفاق مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 104 مليون يورو في ضوء الجهود المبذولة مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي لحشد أدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّــي».

وذكر التقرير، أنه وفقًا للإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر المناخ COP27، فقد نص على التزام مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وتبكير موعد الوصول بنسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% من إجمالي الطاقة، إلى عام 2030 بدلًا من 2035، وقد تم تحديث تلك المساهمات بالفعل منتصف العام الجاري.

التعاون الدولي: الحكومة عززت التعاون مع شركاء التنمية في مجال الهيدروجين الأخضر

وزيرة التعاون الدولي: مصر تبذل جهودا مكثفة لضمان استمرار إدخال المساعدات لغزة

وتابع التقرير: بناءًا على ذلك كثفت وزارة التعاون الدولي، جهود التنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الألماني وتم توقيع اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات (مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر) بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.

وأكد التقرير أهمية آلية مبادلة الديون باعتبارها واحدة من أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز العمل المناخي والتي تنادي بها مؤسسات التمويل الدولية في الوقت الحالي باعتبارها، إحدى آليات الدعم للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحقيق طموحها المناخي.

وأوضح التقرير، أن الإعلان السياسي المشترك نص على حشد تمويلات ميسرة ومبادلة ديون لمحور الطاقة بقيمة 500 مليون دولار ويجري التنسيق مع شركاء التنمية الآخرين في هذا الإطار.

ونوه التقرير بأنه في هذا الإطار يتم التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير ٣٥ مليون دولار منحة، منهم ٢٥ مليون دولار سيتم تقديمهم من خلال وزارة الخارجية الأمريكي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.  

وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات. 

رنامج نوفي وزارة التعاون الدولي رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال أدوات التمويل المبتكرة Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

التقديم 3 ديسمبر|الإسكان تطرح «سكن لكل المصريين 3» بالتقسيط على 20 سنة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

التعاون الدولي تعقد اجتماعا لمناقشة مقترح إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور سلالات جديدة من الدرن في مصر

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

عودة عاشور وكهربا.. التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

حقنة بالخطأ.. قرار عاجل بشأن مساعدة صيدلي بـ التبين في القاهرة

دماء على وجبة الإفطار .. خدعه صديقه ليودي بحياته داخل الكافيه

أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.. اعرفها بكل بساطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

نجوم الفن في عزاء شقيق الفنان شريف رمزي | فيديو وصور

بعد افتتاح منطقة متعددة الأديان.. هجوم شديد على مطار بريستول

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

فيديو

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ