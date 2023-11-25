أقوى مني .. أول تعليق من جوارديولا بعد اشتباكه مع مهاجم ليفربول

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي واقعة دخوله في مشادة مع داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول بعد تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب لقاء الفريقين دخل بيب جوارديولا في مشادة بالرأس مع داروين نونيز بعد تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، وقلل بيب جوارديولا من أهمية المواجهة التي أعقبت المباراة مع داروين نونيز.

ألغى هدف التعادل المتأخر لترنت ألكسندر-أرنولد هدف إرلينج هالاند رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحصل الريدز على حصة من الغنائم، لكن بعد صافرة النهاية، دخل نونيز في مشاجرة ساخنة مع جوارديولا، مما اضطر يورجن كلوب للتدخل وإبعاد المهاجم.

ونفى جوارديولا الإيحاء بأنه كان محبطًا من النتيجة عندما سُئل عن التبادل في مؤتمره الصحفي بعد المباراة وقال: "لم يحدث شيء، إنه أقوى مني". “لا شيء، لم يحدث شيء.. اسمع، لا، هذا ليس إحباطًا من ذلك أنا مسرور حقا”.

وفي السؤال الثاني في المؤتمر الصحفي الموجه لجوارديولا، هل تتحدث عن ذلك؟ فأجاب:"ربما في السؤال الأخير يسألوني عن داروين نونيز وبيب جوارديولا وماذا سأجيب..لم يحدث شيء، أنا سعيد للغاية بالأداء الذي قدمناه لأننا نعرف بالضبط، خلال سبع أو ثماني سنوات هنا، مدى صعوبة الفريق كم هم فريق جيد.. بعد ثماني سنوات من الفوز بما فزنا به، قدمنا ​​أداءً أمام ليفربول بهذه الطريقة.. إنهم سعداء، ونحن أقل سعادة، إنها كرة القدم ولا شيء آخر.. أنا حقا سعيد حقا.. أنا فخور جدًا بفريقي."

وفي الوقت نفسه، رفض جوارديولا التعليق على هدف روبن دياس الملغي أمام ليفربول، الذي سجل قلب الدفاع هدفاً من ركلة ركنية، لكن تم إلغاء تسديدته بعد أن حكم على مانويل أكانجي بارتكاب خطأ على حارس المرمى أليسون بيكر مع وصول VAR إلى نفس النتيجة.



وردا على سؤال حول القرار، ألمح جوارديولا إلى القرارات المثيرة للجدل الأخيرة في فوز نيوكاسل يونايتد 1-0 على أرسنال قبل أن يتجنب إبداء الرأي قال: “لم أشاهده، ولم أشاهده مرة أخرى، لقد أجريت خمس مقابلات سريعة وكلهم سألوني نفس السؤال ربما تشاهده أفضل مني، لم أشاهده ولكن بعد مباراة نيوكاسل وأرسنال، لا أعرف لم أشاهده بصراحة".