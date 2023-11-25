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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيوكاسل يكتسح تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

اكتسح نيوكاسل يونايتد ضيفه تشيلسي 4-1، مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف نيوكاسل "ألكسندر إيزاك وجمال لاسيليس وجويلينتون وأنتوني جوردون" في الدقائق 13 و60 و61 و83، بينما أحرز رحيم سترلينج، هدف الضيف اللندني، في الدقيقة 23.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفريق اللندني عند 16 نقطة، وبات مهددا بفقدان مركزه العاشر.


كان إيقاع الشوط الأول سريعا في ظل محاولات متبادلة من الفريقين، بدأها كونور جالاجر، لاعب تشيلسي بتسديدة بجوار القائم، إلا أن نيوكاسل رد بقوة  بتسجيل هدف أول عبر مهاجمه السويدي، إيزاك، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الشاب، لويس ميلي، وضغط الماكبايس سعيا لتعزيز التقدم بهدف ثان، إلا أن محاولات ألميرون وجويلينتون افتقدت الدقة أمام المرمى.

ومن ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، فاجأ رحيم سترلينج الجميع بتسديدة قوية في المقص، ليسجل تعادل الضيوف، وبعدها ارتكب نيك بوب، حارس نيوكاسل، خطأ فادحا بتمرير الكرة بالخطأ، إلا أن جالاجر لم يستغل الفرصة، وسدد كرة ضعيفة بعيدة عن المرمى.

في المقابل، كانت محاولات نيوكاسل أكثر خطورة، حيث أهدر جويلينتون فرصة مؤكدة بضربة رأس خارج المرمى الخالي، بينما تصدت العارضة لركلة حرة سددها تريبيير، وارتبك تشيلسي بشكل مبالغ فيه خلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني، حيث حصل الثلاثي جالاجر وريس جيمس وسترلينج على 3 إنذارات في غضون دقائق قليلة.

نيوكاسل يكتسح تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

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نيوكاسل يكتسح تشيلسي برباعية 

استغل نيوكاسل تفكك خطوط منافسه، وسجل هدفين في دقيقة، أولهما بضربة رأس لجمال لاسيليس بعد عرضية من جوردون، وأما الثاني، فقد تياجو سيلفا تركيزه وتورط في خطأ فادح، ليخطف مواطنه البرازيلي جويلينتون الكرة، ويسددها في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

أسرع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، لإنقاذ الموقف بإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، حيث أشرك كايسيدو وبروخا ومودريك مكان أوجوتشوكو وجالاجر ونيكولاس جاكسون، لكن الطين زاد بلة بحصول ريس جيمس على بطاقة صفراء ثانية، ليكمل تشيلسي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73، بعدها شارك كولويل مكان كول بالمر مكان كول بالمر في رابع تبديلات الضيوف.

خرج تشيلسي تماما من أجواء المباراة متأثرا بالنقص العددي أمام شراسة نيوكاسل الذي أضاف هدفا رابعا عبر أنتوني جوردون، واستنفذ المدربان إيدي هاو وبوكيتينو، الحلول على مقاعد البدلاء، ولكنها لم تكن مؤثرة بعد امتداد اللقاء لخمس دقائق وقت بدل ضائع، ليسقط تشيلسي في فخ الخسارة الخامسة في الدوري هذا الموسم، ويحافظ نيوكاسل على تواجده قريبا من مربع الكبار.

نيوكاسل يونايتد نيوكاسل تشيلسي الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي الممتاز

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