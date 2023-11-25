موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل والقنوات الناقلة

تستعد فرقة تشيلسي لمواجهة تحدي جديد أمام نيوكاسل يونايتد اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستقام المواجهة على أرضية ملعب جيمس بارك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيكون بإمكان عشاق اللعبة متابعة اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1، حيث سيقوم الإعلامي حفيظ دراجي بتقديم تعليقه على أحداث المباراة.

تشيلسي، الذي يقع في المركز العاشر يطمح في تعزيز موقعه في جدول الدوري.

بينما يسعى نيوكاسل يونايتد الذي يقع في المركز السابع إلى تقديم أداء قوي والمنافسة على النقاط لتحقيق التقدم في جدول الترتيب.