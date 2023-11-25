نيوكاسل يكتسح تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

نجح نيوكاسل يونايتد في تحقيق انتصار ساحق على تشيلسي بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ألكسندر إيزاك التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 13، ورد رحيم سترلينج بتسجيل هدف لتشيلسي في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة.

في الشوط الثاني، سجل نيوكاسل 4 أهداف متتالية من توقيع جمال لاسيليس وجويلنتون وأنتوني جوردون في الدقائق 60 و61 و83 على التوالي. تعرض ريس جيمس لاعب تشيلسي للطرد في الدقيقة 73. بهذه النتيجة، يتجمد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، في حين يحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 23 نقطة.