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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بكرة بالليل برد وفيه مطر .. تنبيه رسمي من الأرصاد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن كواليس الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة. 


وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية " الحدث اليوم"، إننا نشاهد في الفترة الحالية كافة الفصول في يوم واحد بسبب التقلبات الجوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شاهدنا اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وانتشار للأتربة وسرعة الرياح والمتواجد بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية ومثير للرمال والأتربة حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد. 


وأوضحت ، أنه غداً سوف يستمر نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية وسرعات رياح من بين 35 و 45 كيلو متر في الساعة مع سرعة الرياح والرمال المثارة، مؤكدة أنها سوف تؤدي الي انخفاض الرؤية علي الطرق الصحراوية والطرق السريعة. 


وأشارت إلى أن هناك اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية غداً بسبب سرعة الرياح وانتشار الأتربة وارتفاع الأمواج، متابعة، أن البحر المتوسط غير مؤهل تماماً لأي أعمال صيد وأعمال بحرية وتنزه.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض بمعدل 3 درجات عن الأيام الماضية، وسوف يشعر المواطن بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة واعتدال درجات الحرارة بالنهر.

وحذرت من أوقات الليل قائلة، أن فترات الليل سوف تشهد انخفاض درجات الحرارة مع سقوط أمطار غداً في الأماكن الساحلية حيت تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة.

انتهاء التقلبات الجوية

وحول انتهاء التقلبات الجوية أشارت الي أن هذه التقلبات الجوية سوف تنتهي يوم الإثنين المقبل وسوف تنتهي سرعة الرياح والرمال المثارة مع استمرار سقوط الأمطار علي المدن الساحلية.

ونصحت مرضي الجيوب الأنفية ومرضي الحساسية بارتداء الكمامة والملابس الشتوية في الخروج في الساعات الأولي من اليوم والساعات الأخيرة في الليل لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

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