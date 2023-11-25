بجهود مصرية.. ضياء رشوان: دفعة ثالثة غدا في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بغزة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سيكون هناك دفعة ثالثة غدا ضمن صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين بقطاع غزة.

وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجهود المصرية مستمرة من أجل زيادة أعداد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين ".

وأضاف ضياء رشوان :" دخول المساعدات والوقود إلى قطاع غزة مستمر كما هو وتم دخول 7 شاحنات وقود اليوم لقطاع غزة ".

وتابع ضياء رشوان :" طرح الرئيس السيسي بعقد مؤتمر دولي للاعتراف الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة يتم دراسته في عواصم مهمة حول العالم "، مضيفا: هذا الطرح يعتبر بداية لحل الدولتين بطريقة مختلفة ".