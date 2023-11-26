خبير التنمية البشرية صلاح أبو المجد في ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة تثقيفية تستضيف خبير التنمية البشرية والتسويق صلاح أبو المجد، بمدرج الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق، اليوم الأحد في تمام الحادية عشرة صباحا.

يأتى ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس.

صلاح أبو المجد يعد أحد النماذج الناجحة والمضيئة من أبناء جامعة عين شمس، حيث تخرج في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس و حصل على الماجستير في القانون الدولي من جامعة عين شمس وماجستير في قوانين التجارة الدولية من جامعة بوردو بولاية إنديانا الأمريكية، بدأ رحلته منذ سنوات كمحاضر في مجال الاقتصاد وقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفكاراً جديدة ومبتكرة في مجال المبيعات والتسويق جذبت آلاف المتابعين.