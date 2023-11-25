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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

7 ميداليات للبعثة المصرية بعد انتهاء ثاني أيام البطولة الإفريقية للكياك والكانوي

صدى البلد

حقق المنتخب المصري  للكانوي والكياك، اليوم، 3 ميداليات؛ لترتفع ميداليات البعثة المصرية إلى 7 ميداليات، منها “3 فضيات و4 برونز” و ذلك بعد انتهاء اليوم الثاني من البطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والمقامة في مدينة أبوجا، خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، وتشارك فيها 12 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار”.

وحققت اللاعبة سما فاروق فضية فردي 500 م كياك و حقق زوجي سيدات الكانوي المكون من فرح هويدي و آيه عبد الخالق فضية 500 م كانوي ، وحصد الزوجي فرح أيمن و محمد جودة فضية زوجي المختلط 200 م كانوي.

كما حقق اللاعب علي حسن برونزية 1000 م كياك ، و حصل زوجي الكياك المكون من يوسف ممدوح و حمزه ايمن علي برونزية 500 م كاياك , و حقق الزوجي يوسف ممدوح و لمار احمد المركز الثالث و برونزية زوجي مختلط 200 م كياك ، كما حققت اللاعبة فرح هويدي المركز الثالث و حصدت برونزية 200 م فردي كانوي

تتكون البعثة المصرية من العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد رئيسا للبعثة، الكابتن أحمد وجدي مدربا، باسل تهامي إداريا، عبد الحميد طارق فنيا، واللاعبين سما فاروق، محمود شوشة، محمد طارق، فرح هويدي، آية محمد، يوسف ممدوح، حمزة أيمن، سهيل أحمد، محمد خالد، علي حسن، إسلام هاني، محمد جمال، هنا محمد، لمار أحمد.

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