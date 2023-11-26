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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم دورات تدريبية| تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة والتخصصية، تنظيم الدورة التعليمية التأهيلية لاجتياز امتحان المستوى الثاني في اللغة اليابانية، حيث يسعى الكثير في تحسين مهاراتك اللغوية وزيادة فرص نجاحك في هذا الامتحان.

تقام الدورة التعليمية بمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، وستشمل دروساً مكثفة في قواعد اللغة والقراءة والكتابة والمحادثة.

وتقدم الدورة أيضاً تدريبات عملية واختبارات تجريبية لمساعدتك على تقوية مهاراتك وزيادة فرص نجاحك في امتحان المستوى الثاني.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تقيم جامعة القاهرة ندوة كبرى عن الإسهام الفكري للدكتور الراحل جابر عصفور عضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة؛ وذلك حول كتاب المرايا المتجاورة والمشروع الفكري لعميد الأدب العربي طه حسين، في إطار الموسم الثقافي لكلية الآداب.

 

‏ وتستضيف الندوة، والتي تعقد يوم الاثنين 4 ديسمبر، نخبة من كبار الأساتذة والمفكرين، وتأتي في إطار المشروع الفكري الذي أطلقته الجامعة حول تطوير العقل المصري وطبقًا لوثيقة التنوير التي أطلقها الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة في مؤتمر صحفي كبير عام 2017 بحضور كامل تشكيل مجلس الثقافة والتنوير والذي كان الدكتور جابر عصفور أحد أبرز أعضائه.

 

كما تُدشن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المرحلة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة" في ضوء مبدأ الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، وهو الإعلان الذي يكرس التنمية كحق من حقوق الإنسان، ويؤكد أهمية المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين في تحقيق التنمية والتمتع بثمارها دون تمييز، وتأتي المبادرة بهدف تفعيل دور الجامعة في تنمية المجتمع على المستوى المحلي والقومي، ورفع الوعي لدى الطلاب حول قضايا التنمية المستدامة وتشجعيهم للقيام بأنشطة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة.

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