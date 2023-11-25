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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيش الاحتلال يحاصر مستشفى جنين الحكومي

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى جنين الحكومي، مشيرة إلى وجود اشتباكات مسلحة في المدينة.

وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يدفع بتعزيزات إضافية من قواته نحو مدينة جنين.

ومن ناحية أخرى، قالت ولاء إسماعيل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من الضفة الغربية، إن الأسرى الفلسطينيين في داخل سجن «عوفر»، التابع للاحتلال الإسرائيلي، ينتظرون الحافلة التي تقلهم إلى الضفة الغربية، وهم 39 أسيراً من المقرر أن تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراحهم، مقابل إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية سراح 13 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة.

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