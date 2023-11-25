رئيس هيئة الأسرى : إسرائيل تتلاعب بلوائح المحتجزين الفلسطينيين المتفق على تسليمهم

قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن الجانب الإسرائيلي تلاعب بلوائح الأسرى الفلسطينيين المتفق على تسليمهم، ولم يلتزم بنص الاتفاق.

وأشار فارس إلى "أن الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به أمس".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة لا نعلم المكان الذي سيخرج منه الأسرى والاستقبال سيكون في بيتونيا، وهناك استياء كبير لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى من قبل الاحتلال".

وتابع: "كانت إسرائيل تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا لكننا رفضنا ذلك، وحتى اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى".

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بعد 49 يوما من الحرب على القطاع بوساطة كل من مصر وقطر، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.

كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.