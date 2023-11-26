جنايات الفيوم تقضي بالإعدام على المتهم بإنهاء حياة صديقه بمقهى القرية

أصدرت محكمة جنايات الفيوم حكما بالإعدام شنقا على المتهم عبد الرحمن ج (29 سنة ) قاتل صديقه داخل مقهى بقرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم ، بعد استطلاع رأى فضيلة مفتى الديار المصرية .

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سعد شوق وعبد الحكيم عبد الحفيظ وأحمد محمد معوض وأحمد عابد سعد وامانة سر عصام سيد البرجى وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.

ترجع وقائع الجريمة البشعة ، عند تواجد المجنى عليه والمتهم باحدى مقاهى قرية سنهور القبلية ، عندما تلقى اللواء ثروت المنحلاوى مدير أمن الفيوم أخطارا من مأمور مركز سنهور القبلية ، بقيام المتهم بقتل صديقه بالرصاص أثناء تناوله الإفطار فأراده قتيلا فى الحال ، لوجود خلافات سابقة بينهما.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة .

وأمرت النيابة العامة بمركز سنورس بحبسه واحالته الى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت قرارها المتقدم .