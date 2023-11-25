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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في مراكش.. جالاكسي يضرب الوداد بهدف نظيف بدوري الأبطال

الوداد المغربي
الوداد المغربي

فاجأ جوانينج جالاكسي البوتسواني، مضيفه الوداد البيضاوي المغربي وحقق فوزا ثمينا عليه بنتيجة 1-0 على أرضه ووسط جماهيره على ملعب مراكش، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثابانج سيسني هدف المباراة الوحيد للفريق البوتسواني في الدقيقة 33.

وشهدت المباراة سيطرة لاعبي الوداد دون تهديد لمرمي حارس جالاكسي بوتشوان، حتى جاءت أول هجمة حقيقية في الدقيقة 12 بواسطة اللاعب أيوب عملود الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بيد الحارس.
حاول الشرقي البحري خطف الهدف الأول للوداد من ضربة رأسية في الدقيقة 24، تصدى لها مجددا الحارس البوتسواني، لتغيب الفعالية عن لاعبي الوداد بقية الدقائق، ومن أول هجمة استغل جالاكسي هفوة للاعب الوسط عبد الله حيمود وتسلم كرة بالخطأ، نجح خلالها اللاعب فيسانت من منح الزوار هدف التقدم في الدقيقة 33.

رد فعل الوداد كان ضعيفا في الشوط الثاني، رغم دفع عادل رمزي بالثنائي بوهرة وسامبو جونيور، وبدا النهج عقيما مع اعتماد التسديد من بعيد، مثلما فعل بوهرة وجبران بسبب غلق جالاكتسي  منافذه صوب مرمى حارسه، وحاول محمد أوناجم إدراك التعادل في الدقيقة 82، من مجهود الفردي، إلا أن الحارس تدخل وأحبط جماهير الوداد التي تنقلت بأعداد قوية صوب مراكش لدعم فريقها، الذي خسر المباراة ومعها تراجع للمركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

وشهدت المجموعة ذاتها، تعادل أسيك أبيدجان الإيفواري مع مضيفه سيمبا التنزاني (1-1)، في وقت سابق من اليوم السبت.

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