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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مؤتمر حاشد لـ مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نظمت أمانة العمل الجماهيري المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، داخل الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، وسط حضور أكثر من 7 آلاف مشارك.


وشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والدكتور محمد كمال، المستشار السياسي لرئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور سيد حزين، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة كافة التشكيلات التنظيمية لأمانة العمل الجماهيري المركزية، على مستوى المحافظات، وأعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في محافظة القاهرة، وعدد كبير من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من مجلسي النواب والشيوخ.


بدأ المؤتمر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين، ثم تم عرض فيلم تسجيلي لأهم انجازات الدولة المصرية، التى تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "رسالة إلى الرئيس السيسي"، وأيضا عرض فيلم عن أهم إنجازات أمانة العمل الجماهيري المركزية خلال تسع شهور.


وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وتدعم القضية الفلسطينية بكل السبل، انطلاقا من ايمان حقيقي وتضامن عميق وبعيدا تماما عن الدعاية الانتخابية.


ومن جانبه، أكد الدكتور محمد كمال، المستشار السياسى لرئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب شهد نقلة نوعية خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا فى القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، مشيدًا بالدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والتوصل إلى هدنة انسانية.
من جانبه قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية عملت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين وتأهيل الشباب بشكل حقيقى، وإن الشعب كله يقف خلف قيادته السياسية بكل عزم واخلاص.


فيما دعا الدكتور سيد حزين، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي في القاهرة، جموع المصريين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المشاركة هي حق قانوني ودستوري وواجب لاستكمال بناء الوطن.


أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية ستبعث برسالة قوية للعالم بأن المصريين في الداخل والخارج كتلة واحدة قوية تشارك في صناعة المستقبل.


وأوضح المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، أن قرار الحزب بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، هو نتيجة الانجازات التي حققها الرئيس السنوات الماضية.
وفي ختام المؤتمر الجماهيري الحاشد، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، وترديد الأغاني الوطنية والهتافات الداعمة، رافعين الاعلام المصرية وصور الرئيس السيسي.

حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الانتخابات الرئاسية

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