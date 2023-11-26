إضافة المواليد على بطاقات التموين.. الشروط والخطوات

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات وشروط إضافة المواليد على بطاقات التموين، خاصة بعد التوجيهات الوزارية الخاصة باستقبال طلبات إضافة المواليد.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

ويمكن للمواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين التوجه بتقديم الطلبات إلى مكاتب التموين مع ضرورة استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.

خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية

ويمكن للراغبين في إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين القيام بمجموعة من الخطوات التالية والتي تتضمن ما يلي :-

- الدخول على بوابة مصر الرقمية

- فتح حساب جديد في حالة إذا لم يكن لديك حساب على الموقع، أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب بالفعل.

- وفي حالة فتح حساب جديد، يقوم صاحب بطاقة التموين بإضافة المواليد بإدخال البيانات التالية، الرقم القومي لصاحب البطاقة التموين يتم كتابة اسم الوالدة.

- اختيار إضافة أفراد أسرتي الغير المتقيدين.

- كتابة اسم الابن أو الابنة ويجب أن يكون الإسم رباعيًا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بهم، ثم اتباع خطوات إضافة المواليد.

- فى هذه الخطوة يتم كتابة صله القرابة الابن أو الابنة.

- إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهي الضغط على إضافة.



فئات مسموح لها بإضافة المواليد

وحددت التموين مجموعة من الفئات المسموحة لها إضافة المواليد على بطاقات التموين والتي تتضمن 4 فئات وهم :-

- تشمل الفئات المستهدفة من إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين مستحقو معاش تكافل و كرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن لا يقل اعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وجاء فتح استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد، نتيجة زيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً .

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

وتشمل الأرواق المطلوبة من أجل إضافة المواليد على بطاقات التموين في ما يلي:

- اسم صاحب البطاقة.

- الرقم القومي.

- رقم البطاقة التموينية.

- عدد أفراد البطاقة.

- الأفراد المراد اضافتهم وأرقمهم القومية.

وتقدم الطلبات وترسل الكشوف والمستندات مرفق بها CD أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.