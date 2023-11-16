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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين| لهذه الفئات فقط

إضافة المواليد الجدد
إضافة المواليد الجدد

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات وشروط  إضافة المواليد على بطاقات التموين خاصة بعد  استقبال طلبات الإضافة من المواطنين فى مكاتب التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

وتتضمن  إضافة المواليد على بطاقات التموين مجموعة من الشروط المطلوبة من أجل إمكانية الإضافة والتى تبدء بأن لا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، و ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

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شرط أساسي .. فئات يحق لها إضافة المواليد الجدد

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خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

فئات مسموح لها بإضافة المواليد

وهناك مجموعة محددة من الفئات سردتها وزارة التموين و المسموح لها إضافة المواليد على بطاقات التموين والتي تتضمن 4 فئات وهم :-

- تشمل الفئات المستهدفة من إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين مستحقو معاش تكافل و كرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- بناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن لا يقل اعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وتتيح الدولة الفرصة أمام هذه الفئات من أجل إضافة المواليد على بطاقة السلع التموينية، للحصول على الدعم التمويني شهريا من جانب الدولة.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وتشمل المستندات المطلوبة أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين،  للفئات  التي يحق لها إضافة المواليد الجدد على البطاقة، ما يلي :-

- تتضمن المستندات صورة بطاقة التموين.

- كما تشمل المستندات المطلوبة صورة البطاقة الشخصية.

- وأيضا تشمل الأوراق المطلوبة شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية، بالنسبة لاي من الأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج «الأرملة».

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة للمطلقة.

- برنت تأميني لا تزيد قيمته على 1500 جنيه بالنسبة لكل من الأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة من الشؤون الاجتماعية.

- كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.

خطوات إضافة المواليد علي بطاقة التموين

تتضمن خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مجموعة من النقاط التي تشمل مايلي

-  الدخول إلى بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- اختيار خدمات التموين لإضافة المواليد لبطاقة التموين.

- إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

- تظهر خدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

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بالموبايل.. كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين

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اعرف موعد صرف السلع التموينية وتفاصيل إضافة المواليد الجدد وزيادة الدعم

- كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته على بطاقة التموين

- إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

-إضافة صلة القرابة بينك

- الضغط على خيار «إضافة».
 

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