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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شرط أساسي .. فئات يحق لها إضافة المواليد الجدد

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يرغب العديد من المواطنين إلى معرفة خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين خاصة بعد قرار وزارة التموين فى وقت سابق استقبال طلبات الإضافة من المواطنين فى مكاتب التموين.


شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين


وهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين تشمل أن لا تزيد البطاقة على 4 أفراد، و ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

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خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

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المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين


وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل إضافة المواليد على بطاقات التموين في ما يلي:


- تشمل المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين صورة بطاقة التموين.

- كما تتضمن المستندات الواجب تقديمها من أجل إضافة المواليد الجدد البطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموينية.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة شهادة الميلاد الأبناء المراد إضافتهم.

- تشمل المستندات أيضا رقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.
 

- وفيما يخص المستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات تقديم صورة بطاقة رقم قومي للأرملة أو المطلقة.

- كما تتضمن أيضا المستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات شهادة وفاة كمبيوتر للزوج.

- تقديم قسيمة طلاق كمبيوتر بالنسبة للمطلقة.

- وفيما يخص المستندات المطلوبة  من أصحاب معاش تكافل وكرامة  أصل استعلام عن تكافل وكرامة معتمد من الشؤون الاجتماعية.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة من أصحاب معاش تكافل وكرامة صورة كارنية الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

 

فئات يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين فئات معينة يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين والتي تتضمن مايلي :-

- يدخل مستحقو معاش تكافل و كرامة من بين الفئات المسموح له بإضافة المواليد على بطاقات التموين

- كما يمكن إضافة المواليد على بطاقات التموين لحاملي كارت الخدمات المتكاملة.

- ويحق لمستحقي معاش التضامن الاجتماعي إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين.

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- كما يدخل فى الفئات المسموحة لها بإضافة المواليد الجدد أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

- لا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 سنوات.

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