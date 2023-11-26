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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات الورش الفنية بملتقى شباب البرنامج الرئاسي بالوادي الجديد

جانب من الورش
جانب من الورش

انطلقت فعاليات الورش الفنية بالملتقى الثالث عشر لشباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)، بمشاركة 130 شاب وفتاة من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة "الأسمرات"، الوادي الجديد).

وانعقدت الفعاليات بقصر ثقافة الخارجة، وتضمنت عددًا من الورش الفنية والحرفية المتنوعة (الديكوباج، الطرق على النحاس والنحت على الصدف، الحلي، فن الأركت، الجلود، خيامية، مونتاج، تصوير فوتوغرافي، مسرح)، وذلك بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد.

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

الهيئة العامة لقصور الثقاف الهيئة العامة لقصور الثقافة ب الدكتورة نيفين الكيلان الحدودية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الوادي الجد اللواء دكتور محمد الزملوط رة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

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