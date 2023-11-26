انطلاق فعاليات الورش الفنية بملتقى شباب البرنامج الرئاسي بالوادي الجديد

انطلقت فعاليات الورش الفنية بالملتقى الثالث عشر لشباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)، بمشاركة 130 شاب وفتاة من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة "الأسمرات"، الوادي الجديد).

وانعقدت الفعاليات بقصر ثقافة الخارجة، وتضمنت عددًا من الورش الفنية والحرفية المتنوعة (الديكوباج، الطرق على النحاس والنحت على الصدف، الحلي، فن الأركت، الجلود، خيامية، مونتاج، تصوير فوتوغرافي، مسرح)، وذلك بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.