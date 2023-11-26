الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد ينتزع المركز الثالث من برشلونة

بالفوز على مايوركا..

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف أتلتيكو مدريد واللقاء الوحيد عن طريق لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان بضربة رأسية في الدقيقة 64 .

ورفع الفوز الثمين رصيد أتلتيكو مدريد إلى 31 نقطة؛ ليرتقي إلى المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني، ليجبر برشلونة على التراجع للمركز الرابع، إذ يتفوق الفرق المدريدي على البرسا بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد مايوركا عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

وكان برشلونة قد فقد نقطتين في مشواره بالدوري، بعد تعادله اليوم مع مضيفه رايو فايكانو بنتيجة 1-1؛ ليتوقف رصيده عند 31 نقطة أيضا.