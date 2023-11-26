لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الصهاينة والأجانب | فيديو

تداولت وسائل إعلام فلسطينية لقطات مصورة نشرتها حركة حماس توثق لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الصهاينة والأجانب للصليب الأحمر الدولي من داخل قطاع غزة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن فرقها أنهت عملية تسليم 17 أسيرًا كان محتجزًا في قطاع غزة.

فيما قال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة حماس، السبت، هم 6 نساء و7 قصر، وذلك بموجب اتفاق التبادل بين الجانبين، بعدما قضوا 50 يوماً محتجزين لدى الحركة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة إسرائيلية ترافق الأسرى المفرج عنهم الآن.