أيهما أفضل الأعشاب الطازجة أم المجففة؟

سواء كانت الأعشاب طازجة أم مجففة، فإنها تحمل فوائد صحية ونكهة طيبة ومع ذلك، يتوقف الاختيار بين الأعشاب الطازجة والمجففة على الاستخدام المقصود والتفضيلات الشخصية، إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الأعشاب الطازجة

تتميز بنكهة حية وعطرية قوية، وتضفي نكهة منعشة على الأطعمة.

قد تحتوي على مكونات غذائية وفيتامينات أكثر نشاطًا، وذلك لأنها لم تفقد العناصر الغذائية بسبب الجفاف.

قد تكون أكثر تكلفة وتتطلب استخدامًا فوريًا، حيث يجب استهلاكها في غضون فترة قصيرة قبل أن تفسد.

الأعشاب المجففة

تحتفظ بالنكهة والعطر لفترة أطول وتكون متاحة طوال العام، مما يجعلها خيارًا ملائمًا إذا كنت لا تستخدم الأعشاب بكميات كبيرة.

قد تكون أكثر ملاءمة للتخزين والاحتفاظ بها لفترات طويلة بدون فقدان الجودة.

قد تكون أقل تكلفة من الأعشاب الطازجة.

يعتمد اختيار الأعشاب على ذوقك الشخصي والطريقة التي ترغب في استخدامها، يمكن استخدام الأعشاب الطازجة عند القلي أو إضافتها للسلطات والمشروبات الباردة، في حين يمكن استخدام الأعشاب المجففة في الأطباق التي تتطلب طهيًا طويلًا مثل الأطباق الشتوية والصلصات والمرق.

أحيانًا يمكن أيضًا استخدام الأعشاب الطازجة والمجففة معًا لتحقيق توازن بين النكهة والملمس.