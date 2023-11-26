رئيس وزراء تايلاند يكشف الوضع الصحي للأسرى المفرج عنهم من مواطنيه

طمأن رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، الأحد، البلاد على وضع أربعة من مواطنيه ممن أفرجت عنهم حركة حماس ضمن الدفعة الثانية من الأسرى بقطاع غزة.

وقال تافيسين على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، إن أربعة مواطنين تايلانديين أفرج عنهم من بين 17 أفرجت عنهم الحركة ضمن اتفاق مع إسرائيل، والباقي هم 13 إسرائيليا.

وأضاف تافيسين بعد إطلاق سراح الرهائن في وقت متأخر السبت "الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي".

وقالت حماس في بيان لها على "تلجرام": "استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستكمل حركة المقاومة الإسلامية حماس إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين داخل قطاع غزة".

إلى ذلك، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، من المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية (تايلاند)".